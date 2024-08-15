Üye Girişi
Haberler

ESO Başkanı Kesikbaş: Enflasyon muhasebesi kararı reel sektöre haksız vergi oluşturacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, enflasyon muhasebesi kararının reel sektör ve özellikle sanayici açısından haksız vergi oluşturacağını belirtti. Kesikbaş, bu kararın vergi prensipleriyle uyuşmadığını vurgulayarak, sanayicilerin beklentisinin desteklenerek zorlu dönemin geçilmesi olduğunu ifade etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, ağustos ayı içinde yayınlanan bir kararla uygulanması beklenen enflasyon muhasebesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Alınan kararın reel sektör ve özellikle sanayici açısından haksız vergi oluşturacağını belirten Kesikbaş, orta ve uzun vadede yapılacak yatırımlar için, henüz bir gelir ve kazanca ulaşmadan, enflasyon muhasebesinin uygulanacak olmasının vergi prensipleriyle uyuşmadığının altını çizdi.

Sanayimizin yükselen maliyetler, finansal zorluklar, yorucu rekabet şartları ve istihdam sorumluluğu gibi ağır yükler altında üretmeye, yatırıma ve ihracata devam ettiğini belirten ESO Başkanı Kesikbaş, alınan enflasyon muhasebesi kararının ciddi bir vergi yükü oluşturacağını ifade etti. Hükümetimiz tarafından başarılı bir şekilde uygulanan Orta Vadeli Programın sonuçlarının alınmaya başladığını söyleyen Kesikbaş, "Böyle bir dönemde Orta Vadeli Programın en büyük yükünü çeken reel sektör için varlık değerlendirmesi altında ilave bir vergi yükü oluşturulması süreci olumsuz etkileyebilecektir. Sanayicimizin beklentisi, içinde bulunduğumuz zorlu dönemin hep birlikte ve özellikle üreten kesimin desteklenerek geçilmesi şeklindedir" dedi.

Ticaret Kanuna göre bilançonun bir takvim yılını ifade ettiğini belirten Kesikbaş, "Şirketlerimiz bilançolarını 12 aylık takvim yılı için dönem sonunda hazırlarlar ve dönem karı ya da zararlarını bu tablolarda takip ederler. Alınan kararla birlikte bu uygulamanın henüz dönem ortasında ve şirketlerimizin en yoğun olduğu dönemde bekleniyor olması doğru bir adım değildir. Diğer taraftan, enflasyon etkisiyle bilançolarda oluşan suni artışın vergisinin alınması vergi prensipleriyle uyuşmamaktadır. Bu meyanda, enflasyon muhasebesi kararının tekrar gözden geçirilmesi, üreten ve istihdam sağlayan sanayicimizi rahatlatacak bir adım atılması beklentimizdir" değerlendirmesinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Meclis TV canlı izle! Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi? 15 Ağustos Meclis TV canlı yayın! Mahmud Abbas kimdir? Mahmut Abbas kaç yaşında? Filistin lideri Abbas kimdir? Yağmur Sarnıç kimdir, tutuklandı mı? Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç neden tutuklandı, suçu nedir? ALES/3 ne zaman 2024? ALES/3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı? KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi gün 2024? KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? ALES/2 AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçlarına nasıl bakılır? Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada şiddetli deprem olduğunu görmek ne demek Diyanet? Masterchef 15 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek? MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Taksi ücretini ödemeyip taksiciyi darp eden hostes! Olay ne, nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor?
title