ESO Akademi'de Mekatronik Uzmanları İş Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Eskişehir Sanayi Odası ESO Akademi'de eğitimlerini tamamlayan Mekatronik uzmanları, ESO üyesi firmalarla bir araya gelerek iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Toplantılarda firmalardan 100'ün üzerinde istihdam talebi oldu.

Eskişehir Sanayi Odası tarafından BEBKA iş birliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022-2023 yılları için belirlenen 'Genç İstihdamı' teması kapsamında; gençlerin meslek sahibi olması hedefiyle yürütülen ücretsiz teknik eğitimlerden başarılı şekilde mezun olan kursiyerler, firmaların Mekanik ve Elektronik Sistemlerde Bakım ve Onarım Bölümlerinde işe yerleştirilmek üzere ESO'da gerçekleştirilen istihdam toplantılarına katıldı.

Eskişehir sanayisindeki nitelikli personel ihtiyacının karşılanmasına ve genç istihdamının arttırılmasına yönelik düzenlenen eğitim sonrası istihdam görüşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Hedefimiz gençlerimizi meslek sahibi yapmak" dedi.

"Hedefimiz daha çok genç istihdamı"

ESO Başkanı Kesikbaş, "Geçtiğimiz hafta Mekatronik Uzmanlık Programını başarıyla tamamlayan 22 gencimizin sertifikalarını teslim ettik. Bugün de gençlerimizi ESO Üyemiz olan firmalarla bir araya getirdik ve karşılıklı istihdam toplantıları yapmalarını sağladık. Bu bağlamda çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Şimdiden her bir gencimizi ayrı ayrı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Eskişehir Sanayi Odası olarak gençlerimizi çalışma hayatına kazandırmaya ve mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hedefle sanayide ihtiyaç duyulan alanlarda eğitimler açmayı sürdürecek ve daha çok gencimizin istihdam edilmesine katkı sunacağız. Bizim üzerimize düşen görev onların önünü açmak, geleceklerine ışık tutmak. Hepsinin çok iyi yerlere geleceğine ve çalışacakları firmalara değer katacaklarına eminim. Etkinliğe katılarak kursiyerlerimizi istihdam eden firmalarımıza da bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR