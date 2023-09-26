Esnafın küçük büyüme stratejisi

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Can, "Esnaf artık küçük büyümeyle ilerliyor. Artık birden büyüyüp batmak yerine küçük küçük büyüyüp ilerlemeye çalışıyorlar. Onun için bizlerden de krediyi az ilerletiyorlar" dedi.

Eskişehir Yunus Emre Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Can, bu yıl yapılan kredi başvurularının geçen yıla oranla daha az olduğunu ifade etti. Taleplerin tamamına yetişmeye çalıştıklarını belirten Can, sırada bekleyen esnaf sayısını 200-300'lere kadar düşürdüklerini söyledi.

"SIRADA BEKLEYENLERİ 200-300'LERE KADAR DÜŞÜRDÜK"

Uğur Can konuşmasında şunları söyledi:

"Taleplerimiz devam ediyor. Taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Merkez Bankası faiz oranlarına göre artış gösterdi. Biz de devletimiz yarısını sübvanse ettiği için bizim faiz oranlarımız da arttı ama piyasaya göre şu anki faiz oranlarımız çok çok iyi. Yıllık yüzde 15 faiz oranı var şu anda ama piyasaya göre çok iyi. Piyasa ile yarı yarıya çünkü devlet yarısını sübvanse ediyor. Esnafa büyük yardımı burada veriyor zaten. Şu anda günden güne artma olayında insanlar kendilerini bir şekilde çevirmeye başladılar. Bizlere gelen talepler biraz daha azaldı. Biz de zaten bitirmeye çalışıyoruz elimizdeki talepleri. Belirlediğimiz bir sıralama var. Herkese kredi veriyoruz. Bekleyen sayısı azaldı. 200-300 kişiye kadar düştük. Yeterli geliyor mu derseniz, şu anki piyasaya göre çok yeterli gelmiyor ama biz talepte bulunduğumuz zaman destek oluyorlar.

"ESNAFIMIZ ARTIK KENDİNİ KISMAYA BAŞLADI"

Geçen yıl verilen esnaf sayımız biraz daha fazlaydı. Bu yıl biraz daha azaldı. Geçen yılki rakamlara göre bu yıl biraz daha az para veriyoruz. Geçen yıl 500 bin lira kredi verdiğimizde herkes başvuru yapıyordu. Biz ikinci, üçüncü krediyi veremiyoruz. Eskişehir'deki birçok esnaf aldı. Geçen yıl çok başvuru vardı. Esnafımız artık kendini kısmaya başladı artık herkes kendine göre bir iş yapmaya başladı. Ayağını yorganına göre uzatmaya başladı. Onun için kredileri de ona göre almaya başladılar. Onun için bizde düşmeye başladı krediler. Esnaf artık küçük büyümeyle ilerliyor. Artık birden büyüyüp batmak yerine küçük küçük büyüyüp ilerlemeye çalışıyorlar. Onun için bizlerden de krediyi az ilerletiyorlar."