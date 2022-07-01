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Son dakika haberi: Bakan Muş: Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti yükseltildi

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haberi: Bakan Muş: Esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti yükseltildi

Son dakika haber... TİCARET Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin 350 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, esnafa yönelik faiz indirimli kredilerin üst limitinin 350 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Bakan Mehmet Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Esnafımıza yönelik faiz indirimli kredilerin üst limiti, Bakanlığımızın girişimleri ile 350 bin TL'ye yükseltildi. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Muş Ekonomi Güncel Haberler Son Dakika

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