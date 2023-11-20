Esnaf ve Sanatkarlar da Emekli İkramiyesinden Yararlanmalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilere bir kereye mahsus verilen 5 bin liralık ikramiyeden; vergi kaydını sildirmiş ve yıllardır mesleğini yapmayan ancak oda kaydını sildirmemiş esnafın ve sanatkarların da yararlanması gerektiğini dile getirdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeye ilişkin bugün açıklama yaptı. Vergi kaydını sildirmiş ancak oda kaydı bulunan esnafa ve sanatkarlara ikramiyenin verilmemesinin doğru olmadığına işaret eden Palandöken, şunları söyledi:

"Esnaf ve zanaatkarlarda iş yerini kapatmış, 5-10 yıl olmuş, işi terk etmiş, mesleği bırakmış ancak odadaki kaydını sildirmemiş; vergi kaydı esas alındığı zaman vergi dairelerinde zaten bu esnafın ticaret yapmadığı açık ve seçik ortada. Dolayısıyla bu insanlar mağdur oldu. Belirli kesimler haklarını alırken esnaf, zanaatkar; daha doğrusu Bağ-Kur'lu olup gerçekten 9 bin günde emekli olan, yanlarında çalışanın 7 bin 200 günde emekli olmalarının düzelmesini biz bekliyorduk. Maalesef ülkedeki şartlar, ekonomik sıkıntılar, dolayısıyla çevremizdeki bu savaş nedeniyle bunu biraz daha ötelediler. Tahmin ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda, 7 bin 200 günle bu haksızlığı ortadan kaldıracak. Şimdi 5 bin lira, gerçekten de önemli bir para. İnsanların mağduriyetinin önlenmesi veyahut onlara karşı işte 5 bin lira para alacağız deyip veya bir kısım borçlarını veyahut evinin gereksinimlerini almaya gayret gösteren, işini kaybetmiş, vergi mükellefiyetini sonlandırmış esnafın da bundan yararlanması lazım.

"HAKKANİYETSİZLİK OLDU"

Yoksa bu verilen ikramiyeden yararlanmama gibi bir durumda esnafın mağduriyeti, yani daha evvel ticaret yapmış, devletine vergisini ödemiş, işini kaybetmiş veyahut artık bir köşesine çekilmiş, ticaret yapmayan fakat odaya girip kaydını sildirmeyenler için bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum ki bunun düzelmesiyle ilgili hem Çalışma Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığımız hem de başta Sayın Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanlığımız bu konuyu halledecek. Kesimler arasındaki farklılığın ortadan kalkması en halisane duygumuz. Biliyoruz ki ülkemizde gerçekten ekonomik sıkıntılar çok büyük. Böyle Cumhuriyetin 100'üncü yılında, tahmin ediyorum ki bir daha ikinci 100 yılı hiçbirimiz göremeyecek. O bakımdan bu yüzyılın müjdesi olan 5 bin liralık ikramiyenin herkes tarafından alınıp herkesin mutlu olmasını sağlanmasını ümit ediyoruz."