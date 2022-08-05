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Esnaf Odaları Birliğinden 'Fahiş Kira Artışı' açıklaması

Esnaf Odaları Birliğinden 'Fahiş Kira Artışı' açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, şehirde fahiş şekilde artış gösteren işyeri kiraları ile ilgili açıklama yaptı.

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KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, şehirde fahiş şekilde artış gösteren işyeri kiraları ile ilgili açıklama yaptı.

Birlik Başkanı Öztürk, esnafların sokakların ışığı olduğunu ve esnaf olmadan da ekonominin temelinin sarsılacağını söyledi. Öztürk açıklamasında; "2 yıllık bir pandemi sürecinden geçtik. Esnafımız şuan enflasyonla mücadele ediyor. Bunun da üzerine işyeri sahipleri kiralara fahiş zamlar yapıyor. Esnafımız geçimini zor sağlarken kira derdini de çekiyor. Yapılan bu zamların hukuki dayanağı da yoktur. Mevcut sistemde işyeri sahibi TÜFE 12 ay ortalaması üzerinde zam isteyemez. Mülk sahiplerinin yüzde 100 oranında zam yaparak kirasını ödeyemeyecek durumda olan esnafa 'dükkanı boşalt' demesinin hiçbir dayanağı yoktur" dedi.

İşyeri kiralarından alınan stopaj vergisinin de tamamen kaldırılması gerektiğini belirten Öztürk, "Kiracı esnaflarımızdan alınan stopaj vergisi tamamen kaldırılmalıdır. Bu vergi esnafımızın sırtında bir yüktür" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kırşehir Ekonomi Haberler

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