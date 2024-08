ESMMMO Başkanı: Enflasyon Muhasebesi Kaldırılmalıdır

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Başkanı Mesrur Köseoğlu, enflasyon muhasebesinin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO)Başkanı Mesrur Köseoğlu, enflasyon muhasebesinin fiktif, realize olmamış karların hesaplanma yöntemi ve ekonomi katılanlarından reel olmayan karların vergilendirilmesine neden olduğunu belirterek, "Enflasyon muhasebesi kaldırılmalıdır. Cirosuyla sattığı aynı malı satın alamıyorsa zarar etmiştir.' dedi.

"Esnafı zor duruma sokuyor"

Başkan Köseoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi "Cirosuyla sattığı aynı malı satın alamıyorsa zarar etmiştir. 'COVID-19 pandemi öncesinde 3,76 olan US dolar döviz kuru bugün 33,07 TL olmuş. Dolar kuru 8,8 kat artmış. Ons altın 1208 US dolardan 2608 US dolara yükselmiş. Ons altın 2,16 kat artmış. Ekonomi 19 kat köpürerek enflasyon patlamış, dolar enflasyonu da yüzde yüz olmuştur. İktisat bilmeyen, okuma yazma bilmeyen belki enflasyonu tarif edemeyebilir ancak ekonomiden şikayet ederken "Sattığım malı aynı fiyata alamıyorum" der işte bu da enflasyonun en basit tanımıdır. Sattığınız malı aynı fiyata geri alamamak. Dönem başında 10 birim malı olan dönem sonunda cirosuyla sattığı aynı malı satın alamıyorsa zarar etmiştir. Muhasebenin temel maliyet kavramı Aralıklı Envanter ve Sürekli Envanter yöntemleri mal alış maliyetini dikkate alır. Dönem içinde satılan malı, dönem sonunda aynı ciroyla satın alamayan esnafın muhasebe defter kayıtları kar ettiğini ve vergi ödemesini, esnafın cebi zarar ettiğini söyler." şeklinde konuştu.

"Reel olmayan karlar vergilendiriliyor"

"Enflasyon muhasebesi fiktif, realize olmamış karların hesaplanma yöntemidir" diyen Köseoğlu, "Bu da ekonomi katılanlarından reel olmayan karların vergilendirilmesine neden olmaktadır. Ulusal ve uluslararası ekonomi, COVID-19 pandemi, üretimsizlik ve siyasetin neden olduğu enflasyonun ceremesini muhasebeciler çekmektedirler. Olmayan karı hesap edip vergi hesap etmeye çalışmaktadırlar. Bunun neresi doğruda neresini düzelteyim dedirtecek fiktif enflasyon karlarına bütün meslek mensupları itiraz etmeli, uygulanmamalı külliyen kaldırılmalıdır. Serveti vergilendirelim derken sermayeyi vergilendirerek piyasalara daha kötü günler hazırlamayalım." dedi. - ERZURUM