Haberler

ESMİAD'dan vizyoner adım: İş dünyası tek uygulamada buluşuyor

ESMİAD'dan vizyoner adım: İş dünyası tek uygulamada buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD), dijitalleşme vizyonu doğrultusunda bir mobil uygulama hayata geçirerek üyelerinin işlemlerini tek platformda topladı. Uygulama, 17 yaşındaki bir girişimci tarafından geliştirildi ve genç girişimcileri destekleme amacını taşıyor.

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği mobil uygulama ile üyelerinin tüm işlemlerini tek platformda toplarken, genç girişimcilere verdiği desteği de somut bir projeyle ortaya koydu.

ESMİAD, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren vizyoner projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, bir mobil uygulama hayata geçirildi. Uygulamanın dernek üyelerinin tüm işlemlerini dijital ortamda hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirmesini sağladığı belirtildi. Üyelerin dernek içi işlemlerini tek merkezden yürütebileceği, ESMİAD etkinlik ve organizasyonlarını takip edebileceği, çek ve Findeks sorgulamalarını güvenli şekilde yapabileceği, ayrıca firma kataloglarını sisteme yükleyerek ticari görünürlüklerini artırabilecekleri ifade edildi. Projenin 17 yaşındaki genç bir girişimci tarafından geliştirilmiş olmasının ise ESMİAD'ın genç girişimcilere verdiği önemin ve fırsat eşitliği yaklaşımının güçlü bir göstergesi olarak öne çıktığı vurgulandı.

ESMİAD yönetimi, üretken gençleri desteklemeye ve yenilikçi projelere öncülük etmeye devam edeceklerini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
'Hangi partiye asla oy vermezsiniz?' anketi: Birinci sırada DEM Parti var

DEM Parti'nin birinci olduğu anket
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı

Piyasalarda deprem! Tarihi rekorların ardından resmen çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanından korkutan uyarı: 10 ili etkileyecek
7 il için sarı alarm! Aman dikkat: 9 kuvvetinde geliyor

Aman dikkat! Sarı alarm verildi, 9 kuvvetinde geliyor
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı

'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş

Kante transferinin perde arkası! Erdoğan'ın 2 cümlesi yetmiş
Putin'in adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan gündem yaratacak Epstein açıklaması

Adı tam 1055 kez geçiyordu! Rusya'dan günler sonra beklenen açıklama
Ufuk Özkan'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım

Ufuk Özkan'ın saatler süren ameliyatı sonrası ilk paylaşım