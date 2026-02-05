ESMİAD'dan vizyoner adım: İş dünyası tek uygulamada buluşuyor

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği mobil uygulama ile üyelerinin tüm işlemlerini tek platformda toplarken, genç girişimcilere verdiği desteği de somut bir projeyle ortaya koydu.

ESMİAD, iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren vizyoner projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, bir mobil uygulama hayata geçirildi. Uygulamanın dernek üyelerinin tüm işlemlerini dijital ortamda hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirmesini sağladığı belirtildi. Üyelerin dernek içi işlemlerini tek merkezden yürütebileceği, ESMİAD etkinlik ve organizasyonlarını takip edebileceği, çek ve Findeks sorgulamalarını güvenli şekilde yapabileceği, ayrıca firma kataloglarını sisteme yükleyerek ticari görünürlüklerini artırabilecekleri ifade edildi. Projenin 17 yaşındaki genç bir girişimci tarafından geliştirilmiş olmasının ise ESMİAD'ın genç girişimcilere verdiği önemin ve fırsat eşitliği yaklaşımının güçlü bir göstergesi olarak öne çıktığı vurgulandı.

ESMİAD yönetimi, üretken gençleri desteklemeye ve yenilikçi projelere öncülük etmeye devam edeceklerini açıkladı.