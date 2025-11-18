Eskişehirli Esnaf, Yüksek Kredi Kartı Komisyonlarına Nakit Alışverişle Cevap Veriyor

Eskişehirli esnaf yüksek kredi kartı komisyonlarına karşı çözümü nakit alışverişte fiyatları düşük tutmakta buldu.

Kredi kartlarıyla yapılan alışveriş sırasında alınan yüksek komisyon bedelleri esnafı yeni çözümler bulmaya yöneltti. Nakit para ile yapılan alışverişlerde fiyatı daha uygun tutan esnaf, vatandaşların nakit alışveriş yapmasına sebep oluyor.

"Banka kazanacağına vatandaşın cebinde kalsın istiyoruz"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan 15 yıldır esnaflık yapan Ercan Aktaş ise, bu komisyon ücretini bankalar kazanacağına vatandaş kazanmasını istediklerini belirtti. Aktaş, "Banka komisyonları çok yüksek, böyle olduğu için nakitte fiyatları daha uygun tutmaya çalışıyoruz. Biz bu fiyatları etiketlerde belirtiyoruz, ama belirtmeyenler ise dükkan içine girince vatandaşa söylüyor. Bankalar kart ile peşin alışverişte yüzde 3-3,5 komisyon alıyor, bu oran farklı bankalarda yüzde 4'e yükseliyor. Taksitli alırsa komisyon oranı yüzde 11-12'lere kadar çıkıyor. Biz bu paraları banka kazanacağına vatandaşın cebinde kalsın istiyoruz. Bunun için nakit alışverişte daha düşük fiyat sunuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR