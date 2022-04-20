Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker - Haberler

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Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Eskişehirli arıcılara 61 ton şeker

Eskişehir'deki arıcılarının ilkbahar beslenmesinde kullanacakları şekerlerin büyük bölümünün dağıtımı gerçekleşti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'deki arıcılarının ilkbahar beslenmesinde kullanacakları şekerlerin büyük bölümünün dağıtımı gerçekleşti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir arıcılarına tahsis edilmiş olan 61 ton şekerin 42 tonunun 218 arıcıya ulaştığını açıkladı. Şekerin, İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Eskişehir Arı Yetiştiricileri Birliğince yetiştiricilere dağıtıldığı belirtilen açıklamada, "Geriye kalan 19 ton şekerinde dağıtımı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir. Tüm arıcılarımıza hayırlı olmasını dileriz." denildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir, İlkbahar, Tarım, Ekonomi, Haberler

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