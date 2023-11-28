Eskişehir ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi arasında 'Su Kardeşliği' toplantısı düzenlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisinin katılımıyla 'Belediye Su Kardeşliği' protokolleri kapsamında toplantı düzenlendi. Toplantıda, su kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, 'Belediye Su Kardeşliği' protokolleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Eskişehir ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlükleri arasında 5-6 Aralık 2022 tarihinde imzalanan "Su Kardeşliği" protokolü çerçevesinde düzenlenen toplantıda, su kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda (hidrolik modellerin kullanılması, izole alt bölgeler ve basınç yönetim alanların oluşturulması, aktif sızıntı kontrolü, abone yönetim sistemlerinin kullanılması, izinsiz kullanımların önlenmesi, uzaktan kontrol ve müdahale sistemlerinin kullanılması, altyapı iyileştirme ihtiyaçlarının tespiti vb.) bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, "31 Ocak 2023 tarihinde ilan edilen Ulusal Su Verimliliği Seferberliği sürecinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından su kayıplarının kontrolü için belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanması amacı ile su kardeşliği projesi başlatılmış, idaremiz Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ile eşleşmiştir. Türkiye'de su kayıp ve kaçak oranının oldukça yüksek olduğu günümüzde SUKİ'ler olarak yaptığımız yatırımlarla, su kayıp kaçak oranını daha az seviyelere çekmek en büyük hedefimizdir" dedi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Su Kalitesi Daire Başkanı Mahir Özcan'ın konuşmalarının ardından sunumlara geçildi.

Katılımcılar, ESKİ'nin iyi uygulama örnekleri arasında yer alan, SCADA Merkezi ve Elektronik Kartlı Sayaç İmalat Tesisinde incelemelerde bulundu.