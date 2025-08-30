Eskişehir ve Ankara'da Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Eskişehir ve Ankara'daki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Dümrek ve Saray mahalleleri ile Sivrihisar ilçesindeki Elcik Mahallesi'nde, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Mahmutlar ve Kırşeyhler mahallelerinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek.