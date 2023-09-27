Eskişehir Ticaret Odası Tuvalet İşletmeleri İçin Fiyat Tarifesini Güncelledi

Eskişehir Ticaret Odası, tuvalet işletmeleri için azami fiyat tarifesini güncelledi. Son olarak 31 Ocak tarihinde 3,5 TL olarak belirlenen azami fiyat, son düzenleme ile yüzde 43 arttırılarak, 5 TL'ye çıkarıldı.