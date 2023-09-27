Eskişehir Ticaret Odası Tuvalet İşletmeleri İçin Fiyat Tarifesini Güncelledi
Eskişehir Ticaret Odası, tuvalet işletmeleri için azami fiyat tarifesini güncelledi. Son olarak 31 Ocak tarihinde 3,5 TL olarak belirlenen azami fiyat, son düzenleme ile yüzde 43 arttırılarak, 5 TL'ye çıkarıldı.
Eskişehir Ticaret Odası tarafından alınan kararla tuvalet işletmeleri için azami fiyat tarifesi 3,5'tan, 5 liraya çıktı.
Eskişehir Ticaret Odası, tuvalet işletmeleri için azami fiyat tarifesini güncelledi. Son olarak 31 Ocak tarihinde 3,5 TL olarak belirlenen azami fiyat, son düzenleme ile yüzde 43 arttırılarak, 5 TL'ye çıkarıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi