Eskişehir Şeker Fabrikası Nakliyecileri Zam İstemiyor

MELTEM KARAKAŞ

Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri, nakliye ücretlerine yapılan yüzde 30'luk zammı yetersiz buldukları için bugün fabrika girişinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Nakliyeciler adına konuşan Ali Baykara, "Biz hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Mazot fiyatları geçen sene 18-20 lira bandındaydı. Bu sene 41 lirayı buldu. Yani yüzde 100'ü geçti. Ne kadar acıdır ki biz tepkimizi dile getiriyoruz ama kimse duymuyor" dedi.

Eskişehir Şeker Fabrikası nakliyecileri, nakliye ücretlerine yapılan yüzde 30'luk zammı yetersiz buldukları için bugün fabrika girişinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Aralarında üreticilerin de bulunduğu nakliyeciler, nakliye ücretlerine giderlerini karşılayacak oranda zam yapılmadığı sürece nakliye yapmayacaklarını ifade etti.

"BU FABRİKA VARSA BİZİM SAYEMİZDE VAR"

Eskişehir'in Alpu ilçesinde hem çiftçilik hem de nakliye işi yapan Süleyman Yıldız, "Açıklanan nakliye fiyatları istenen düzeyin çok altında komik fiyatlar açıklandı. Ben Alpu çiftçisiyim. Alpu buraya 40 kilometre uzakta. 40 kilometreye bize 136 lira bir fiyat verdiler. Ben buraya kamyonla pancar getiriyorum. 23 tona yakın pancar sarıyoruz, 3 bin 200 lira para tutuyor. Bin 700 lira yakıta gidiyor. 400 lira da benim burada masrafım oluyor. Bu işten bize kalan para 900 lira. Yetkililer bize iyileştirme yapacağız diyorlar. Geçen yıla göre bizim nakliye fiyatımız sadece yüzde 35 arttı. Bu fabrika varsa bizim sayemizde var. Onların sayesinde biz varız. Burada biz mağduruz" diye konuştu.

"YETKİLİLERDEN DURUMUN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Pancar üretimi ve nakliyesi yapan Coşkun Küçüktürkmen, "Geçen sene mazot fiyatları 17 liraydı bu sene 40 lira oldu. Fark deniyor ki yüzde 30. Mazot farkı yüzde 100'ü geçiyor. Bir lastik geçen sene 4 liraydı. Bu sene oldu 13 lira. Arkadaşların hepsi mağdur. Bir kap yemek yeniyor, 200 lira. Kimseyi karşımıza cephe almak istemiyoruz. Sadece kendimizin mağduriyetini dile getiriyoruz. Fabrika müdürü de sizi çağırınca kolluk kuvvetini çağırıyor. Biz yetkililerden bu durumun düzeltilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TEPKİMİZİ DİLE GETİRMEK İSTEDİK. MUHATAP BULAMADIK"

Pancar üretimi ve nakliyesi yapan Ali Baykara ise, artan maliyetlerinden dert yandı. Baykara, "Biz hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Mazot fiyatları geçen sene 18-20 lira bandındaydı. Bu sene 41 lirayı buldu. Yani yüzde 100'ü geçti. Bize verilen geçen yılın fiyatları. Biz çok fazla şey istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Arkadaşlarımızın bazıları şoför olarak çalışıyor. Şoför olarak çalışanların araç sahiplerine para kalmıyor. Ben kendi aracımda çalıştığım halde para kalmıyor. Burada yemek yiyoruz. Bir çay 5 lira. Tepkimizi dile getirmek istedik, muhatap bulamadık. Fabrika müdürü zahmet edip yanımıza gelemedi, kolluk kuvvetleri geldi. Ne kadar acıdır ki biz tepkimizi dile getiriyoruz ama kimse duymuyor" ifadelerini kullandı.