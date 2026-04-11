ESMİAD Genel Sekreteri Mertoğlu: 'Eskişehir sanayisi Türkiye'nin stratejik lokomotifi'

Eskişehir Müteşebbis İş İnsanları Derneği (ESMİAD) Genel Sekreteri Mahmut Mertoğlu, Eskişehir sanayisinin yalnızca bölgesel kalkınmanın değil, Türkiye ekonomisinin de stratejik güçlerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Eskişehir sanayisi Türkiye'nin stratejik lokomotifi" dedi.

Şehrin üretim kapasitesi, ihracat gücü ve nitelikli iş gücüyle örnek bir sanayi modeli oluşturduğunu ifade eden ESMİAD Genel Sekreteri Mahmut Mertoğlu, Eskişehir'in sadece bir Anadolu şehri değil; aynı zamanda yüksek katma değerli üretimin merkezi olduğunu söyledi. Eskişehir sanayisinin istihdama sağladığı katkıya dikkat çeken Mertoğlu, binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı iş imkanı sunulduğunu, bunun da şehir ekonomisini dinamik tuttuğunu belirtti. Organize sanayi bölgelerindeki işletmelerin yalnızca üretim yapmadığını, aynı zamanda inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleriyle de fark oluşturduğunu dile getiren Mertoğlu, "Sanayicimiz sadece üretmiyor, aynı zamanda geliştiriyor ve dünyaya satıyor. Bu vizyon Eskişehir'i güçlü kılan en önemli unsurdur" ifadelerini kullandı.

"Geleceğin sanayisi Eskişehir'de şekilleniyor"

Eskişehir'in coğrafi konumu ve lojistik altyapısının büyük bir avantaj sunduğunu belirten ESMİAD Genel Sekreteri Mertoğlu, güçlü kara ve demir yolu bağlantılarının üreticiye ciddi maliyet avantajı sağladığını dile getirdi. Bu durumun yatırımcılar açısından Eskişehir'i cazip bir merkez haline getirdiğini söyleyen Mertoğlu, Eskişehir sanayisinin geleceğinde dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşümün belirleyici olacağını ifade etti. Sanayicilerin bu dönüşüme hızla adapte olması gerektiğini vurgulayan Mertoğlu, dernek olarak üyelerine rehberlik etmeye devam edeceklerini belirtti. Şehrin üretim gücünün her geçen gün arttığını belirten Mertoğlu, doğru stratejilerle desteklendiği takdirde Eskişehir'in Türkiye'nin en önemli sanayi merkezlerinden biri olmayı sürdüreceğini vurgulayarak, "Amacımız, Eskişehir sanayisini sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde daha güçlü bir konuma taşımaktır" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı