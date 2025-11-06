Haberler

Eskişehir Sanayi Odası'nın İhracat Projesine Destek

Güncelleme:
Eskişehir Sanayi Odası'nın Ticaret Bakanlığı'na sunduğu 'Eskişehir Makine ve Metal İşleme Sektöründe İhracatın Geliştirilmesi' projesi onaylandı. 20 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek proje, Eskişehir sanayisinin ihracat gücünü artırmayı hedefliyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Ticaret Bakanlığı'na sunulan "Eskişehir Makine ve Metal İşleme Sektöründe İhracatın Geliştirilmesi" başlıklı UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) projesi Bakanlık tarafından onaylanarak desteklenmeye hak kazandı. ESO üyesi 20 firmanın katılımıyla hayata geçirilecek proje, 3 yıl boyunca sürdürülecek ve Eskişehir sanayisinin ihracat gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olacak.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, projenin kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada "Makine ve metal işleme sektörü, Eskişehir sanayisinin omurgasını oluşturan, yüksek katma değerli üretim gücümüzün en önemli temsilcilerinden biridir. Bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerini artırmak, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve ihracat kapasitelerini güçlendirmek amacıyla hazırladığımız UR-GE projesinin Ticaret Bakanlığımız tarafından kabul edilmesi bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur." diye belirtti

Başkan Kesikbaş, "Uluslararası işbirlikleri için çalışıyoruz"

Kesikbaş, projenin içeriğine ilişkin olarak da şu bilgileri paylaştı:

"Proje kapsamında firmalarımıza yönelik pazar araştırmaları, ihracat odaklı eğitimler, danışmanlık programları, ticaret ve alım heyetleri gibi çok yönlü faaliyetler gerçekleştirilecek. Yapılan harcamaların yüzde 75'i ise Bakanlığımız tarafından hibe olarak desteklenecek. Bu süreçte firmalarımız hem küresel pazarlardaki eğilimleri yakından takip edecek hem de uluslararası alanda yeni iş birlikleri geliştirme fırsatı bulacaklar. Eskişehirli üreticilerimizin dış ticarette daha güçlü bir konuma ulaşması en büyük hedefimiz. Emeği geçen tüm firmalarımıza ve destekleri için Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" - ESKİŞEHİR

