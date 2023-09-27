Eskişehir Sanayi Odası'nda 'Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik' paneli düzenlendi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliğinde 'Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik' paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşmacılar, kurumsal yönetim anlayışının önemini vurguladılar ve Eskişehir'in ekonomik gelişimine dikkat çektiler.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi iş birliğinde 'Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik' paneli gerçekleştirildi.

Anadolu Panelleri Eskişehir Buluşması başlığı altında düzenlenen panelin moderatörlüğünü Ekonomist Vahap Munyar yaparken, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, dünyanın, paradigmaların ve üretim şekillerinin değiştiğini söyleyerek, "Dünyaya bakış açımız ve iletişim şekillerimiz de değişiyor. Bu anlamda her zaman söylediğim gibi Eskişehir olarak sanayinin öncü şehirlerden biriyiz. Eskişehir her zaman bir numara olmayı sever. Eskişehir Sanayi Odası üyelerimizin de bu dönüşümü en hızlı ve en güzel şekilde sürdürülebilirlik, yeşil mutabakat, dijital dönüşüm gibi alanlarda yönetsel ve kurumsal olarak kuracakları altyapıyla üst seviyede karşılayacağını biliyorum. Şehrimizin en hızlı şekilde dönüşümü sağlayacağına inananlardanım ve bu anlamda üzerimize çok iş düşüyor. Sanayinin problemleri biraz fazla olabilir ama tüm bunların yanında bu değişim ve dönüşümü de mutlaka geliştirmemiz, üst seviyeye getirmemiz gerekiyor. İşimiz çok, işimiz çok ağır. Bu süreçleri mutlaka hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

"Yol Gösterici misyonuyla çalışıyoruz"

TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka ise yaptığı konuşmada TKYD olarak 'Kurumsal Yönetim' anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren çalıştıklarını belirterek, "Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

"Eskişehir Avrupa'yı Yakaladı"

Eskişehir'in, tarihin her döneminde, önemli bir ticari, ekonomik ve stratejik noktada olduğuna dikkat çeken Saka, "Geniş ve verimli ovaları, Anadolu'yu batı doğu ve kuzey güney doğrultularında kesen doğal yolların Eskişehir'de buluşması, bu yolların askeri ve ticari önemi, bölgenin hep göç almasının temel nedenleri arasındadır. Eskişehir, yenilemeye ve gelişmeye doymayan bir şehirdir. Her gün yeni bir proje ile karşımıza çıkan Eskişehir, görüntüsü ile artık Avrupa ülkelerini yakalamıştır" dedi.

"2024 yılında küçük bir büyüme"

Panel öncesinde "Türkiye'nin Politik ve Ekonomik Gündemi" ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sıkıntılı bir dönemden geçiyor, akut makroekonomik sıkıntılar mevcut. Cumhuriyet kurulduğundan beri büyüme rakamlarına bakıldığında yüzde 5.5-7 arası değiştiğini görüyoruz. 2024 yılında daha küçük bir büyüme bizi bekliyor. Merkez Bankası'nın attığı adımlar son derece doğru. Türkiye muadil ülkelere rağmen çok yüksek reel, negatif faiz veriyor. Birinci meselemiz bu, ikincisi ise önümüzdeki yerel seçimden dolayı sıkılaşması gereken mali para politikasının ne kadar süreceği. 2024 yılı için cari açığımızın öngörülenden daha fazla olacağını değerlendiriyorum. Özel sektörün kısa vadeli yabancı para cinsinden borçlanma miktarı hala çok fazla."

Panelin sonunda KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burhan Taştan da TKYD sitesi üzerinde kullanıma açık olan "Şirketler için Kurumsal Yönetim Olgunluk Testi" hakkında bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR