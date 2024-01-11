Eskişehir Sanayi Odası, İddialara Yanıt Verdi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Ticaret Odası'nın (ETO) yaptığı açıklamaya istianeden yazılı açıklama yaptı.

ETO tarafından, Eskişehir Sanayi Odası'nın, bazı işletmelerin kanun dışı üye yapıldığına dair iddiaları içeren yazılı açıklama sonrası Sanayi Odası cevap hakkını kullandı. Yapılan üye kayıtlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odalar ve Borsalar kanununa uygun şekilde yasal olarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Sanayi Odasının şehrin her noktasına yayılması ulvi ve yasaldır

Eskişehir Sanayi Odası'nın yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi;

"Eskişehir Sanayi Odası, kurulduğu günden bu yana üretimi arttırmak, istihdamı üst seviyeye çıkartmak, ihracat rakamlarını ülke ortalamasının üstüne çıkartmak adına yılmadan ve yorulmadan çalışmaktadır. Eskişehir Sanayi Odasına üye olma onur ve gururunu yaşayan firmalarımızla beraber ortak ülkümüz bu temeller doğrultusundadır. Bu doğrultuda ülkemize ve şehrimize artı değer katmak için bu çalışmaların şehrin her noktasına yayılması da kanunen Eskişehir Sanayi Odası'na verilmiş ulvi ve yasal ( 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odalar ve Borsalar Kanunu; Madde: 9-10) bir görevidir. Eskişehir Sanayi Odası'nın bünyesine "Üye Olma Niteliğine Haiz" yeni üyeler katmasının tek amacı Eskişehir Sanayi Odası'nın vizyon, misyon ve hizmetlerini şehrin geneline yayıp üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı arttırarak şehrimize katkı sunmaktır. Bu misyonumuzu kanunların bize verdiği yetki ile yılmadan ve yorulmadan devam ettireceğiz. Eskişehir üretecek, Türkiye büyüyecek." - ESKİŞEHİR