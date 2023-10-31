Eskişehir Sanayi Odası 55. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası'nın 55. kuruluş yıl dönümünde, ilk kuruluştaki heyecanla, çağın ötesine bakarak enerjilerini ve mesailerini üyelerinin gelişimi için harcadıklarının altını çizdi.

Cumhuriyetin 100. Yılında Eskişehir Sanayi Odası'nın da 55. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Kesikbaş, Eskişehir'in ihracat ve istihdamı artırmak, mesleki eğitim ile birçok insanı meslek sahibi yapmak için var gücüyle çalıştıklarını vurguladı. Açıklamasında, Eskişehir'in sanayileşme tarihinde birçok mihenk taşı bulunduğunu ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, "Bu mihenk taşlarının en önemlilerinden birin de hiç şüphesiz Eskişehir Sanayi Odası'nın 1 Kasım 1968 tarihinde, ilde sanayileşmeye hız kazandırmak ve sanayicilerin sorunlarıyla daha yakından ilgilenmek üzere bağımsız bir Oda olarak faaliyetlerine başlamasıdır. Kurulduğu ilk günden bugüne kadar Eskişehir Sanayi Odası, bölge sanayicisinin ve tüm çalışanlarımızın sorunlarını kamuoyunda dile getirerek çözüm önerileri sunmaktadır. Topluma dönük bir sanayi odası misyonuyla çalışan ESO, hayata geçirdiği projelerle her zaman ülkemizin öncü odalarından biridir" dedi.

Söz sahibi bir kurum

Eskişehir Sanayi Odası'nın sanayileşmenin ülke için önemini her daim önde tuttuğunu ve kalkınmanın tek yolu olarak gördüğünü belirten Kesikbaş, "Odamız bu yolda ülke kalkınmasını ilgilendiren meselelere, yasaların kendine vermiş olduğu yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, ciddiyetle eğilmeyi görev olarak benimsemektedir. Bu anlayış, Odamızı meslek kuruluşları arasında hak ettiği seviyeye ulaştırmış ve söz sahibi yapmıştır" yorumunda bulundu.

Eskişehir Sanayi Odası'nın 55. kuruluş yıl dönümünde bu günlere ulaşmada büyük emekleri olan sanayicilere de canı gönülden teşekkür etmek gerektiğini bildiren ESO Başkanı Kesikbaş, "Devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımak zorundayız. Yeni projelerimizle şehrimiz ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamaya, küresel dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar emeği geçen bütün başkanlarımıza, bütün Meclis Üyesi arkadaşlarıma, bütün sanayicilerimize ve Eskişehir'i marka şehir haline getiren sanayicilerimize, kıymetli çalışanlarımıza teşekkür eder şükranlarımı sunarım." diye belirtti. - ESKİŞEHİR