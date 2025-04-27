Eskişehir Sanayi Odası 2025 Ekonomik Anket Sonuçlarını Açıkladı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 2025 yılı Ekonomik Durum ve Beklenti Anketi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Ankete göre, Eskişehir sanayi işletmeleri ekonomik faaliyetlerde artan risklerle mücadele ediyor. Firmaların yüzde 97'si iç pazarda, yüzde 94'ü ise dış pazarda ekonomik daralma bekliyor. Finansmana erişim zorlukları, yüksek kredi maliyetleri, nakit akış sorunları ve tahsilat riskleri, şirketleri en çok zorlayan unsurlar arasında yer alıyor.

"Nitelikli işgücü temini zorlaştı"

Ankette, Eskişehir'e özgü sorunlar da öne çıktı. Katılımcıların yüzde 93'ü fabrika arsa ve inşaat maliyetlerinin yüksekliğinden, yüzde 94'ü sanayi bölgelerine ulaşımda yaşanan sıkıntılardan şikayetçi oldu. Ayrıca, yüzde 98'i konut ve kira fiyatlarının yüksekliğinin nitelikli işgücü teminini zorlaştırdığını belirtti. Yeşil ve dijital dönüşüm baskıları ile nitelikli işgücü eksikliği de firmaların adaptasyon süreçlerini zorluyor.

"Bölgesel sanayi rekabetçiliğini artıracaktır"

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Mevcut tablo, finansman erişiminden arz-talep dengesine, insan kaynağından yapısal altyapıya kadar pek çok alanda bütünleşik politikalar geliştirilmesini zorunlu kılıyor. Kamu desteklerinin hedefli hale getirilmesi ve ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, bölgesel sanayi rekabetçiliğini artıracaktır" dedi. - ESKİŞEHİR