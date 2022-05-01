Eskişehir OSB'nin doğal gaz girişimi sonuç verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir OSB'nin doğal gaz girişimi sonuç verdi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Eskişehir OSB'nin doğal gaz girişimi sonuç verdi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdindeki girişimi ile Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Metin Saraç'ın girişimleri sonucunda OSB'lerdeki firmaların...

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdindeki girişimi ile Eskişehir OSB Başkan Vekili ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyesi Metin Saraç'ın girişimleri sonucunda OSB'lerdeki firmaların büyük çoğunluğunu kapsayacak şekilde doğal gaz fiyatlarında indirime gidildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB'lerde üretim yapan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküpün altında olmasına rağmen Kademe-1 yerine daha yüksek fiyatlı olan Kadem-2 tarifesinden doğal gaz kullanan tesislerin mağduriyetlerinin ortadan kaldırıldığını belirtti. Yoğun girişimlerin sonucunu aldıklarını kaydeden Küpeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir OSB olarak yoğun girişimlerimiz sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BOTAŞ ile yapılan görüşmeler neticesinde 1 Mayıs'tan itibaren OSB'lerimizde yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen sanayicilerimiz Kademe-2 yerine, daha ucuz olan Kademe-1 tarifesinden yararlanmaya başlayacaklar. Eskişehir OSB'deki firmaların yüzde 92'si bu kapsamda olduğu için yeni indirimli fiyatlardan doğal gaz kullanacaklar ve enerji maliyetlerinde ciddi bir düşüş yaşanacak. Böylece yıllık 300 bin metreküpün altında doğal gaz tüketen OSB'deki sanayicilerinin mağduriyetleri de ortadan kalkmış oldu. Sanayicimize hayırlı olsun. Eskişehir OSB yönetimi olarak sanayicilerimizin sorunlarını ortadan kaldırmak için her zaman yoğun bir şekilde çalışıyoruz." - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir, Doğalgaz, OSB, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title