Eskişehir OSB Müdürlüğü Entegre Yönetim Sistemi Belgelerini Aldı

Eskişehir OSB Müdürlüğü Entegre Yönetim Sistemi çerçevesinde ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerini aldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, hizmet kalite standardını her geçen gün yükseltiyor. Hizmet ve yatırımlarını kaliteyle de pekiştiren Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, entegre kalite yönetim sistemi çerçevesinde ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelerini de ekledi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yaptığı açıklamada, hizmetlerinin daha yetkin, verimli, kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sanayicilerin memnuniyetinin artırılması amacıyla yürüttükleri çalışmaların meyvelerini aldıklarını söyledi. Başkan Küpeli, bu sistemler sayesinde Eskişehir OSB'de hizmet süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütüleceğini aktararak, "Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak TÜRKAK onaylı olan ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelerini alarak sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini, etkinliğini ve verimliliğini tescillendirmiş olduk. Almış olduğumuz bu belgeler ve entegre kalite sistem yönetimi sayesinde sanayicimize ve halkımıza verdiğimiz hizmetlerde kalite artırılacak, çalışanların işten kaynaklı her türlü kaza ve hastalıklara karşı korunması sağlanacak, çevre konusunda son derece hassas olan bir OSB olarak ise çevreye zarar vermeyecek yöntemlerin uygulanması ve çevreye zarar veren her türlü unsur ile mücadele edilmesi konusunda daha etkin olacağız. Enerji kullanımında verimliliğin sağlanması, acil durumlarda OSB'nin faaliyetlerinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması, ürünlerin kalite kontrollerinin yapılması, konularında uluslararası standartlarda çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Uzun süredir bu konuda emek sarf eden başta bölge müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. "Geleceğiniz İçin Çalışıyoruz" sloganı ile yoluna devam eden Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yatırımcılarına sunduğu hizmet kalitesini arttırarak faaliyetlerine devam edecektir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR