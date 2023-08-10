Eskişehir OSB'de Geri Dönüşüm Firmaları İçin Yangın Önlemleri Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir Osb'de faaliyet gösteren geri dönüşüm firmalarında yaşanabilecek muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemlerin alınması adına Eskişehir OSB Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atık İşleme, Ön İşlem ve Toplama Tesisleri Denetleme Komitesi ile Eskişehir Sanayi Odası 2. Meslek Komitesi arasında bir toplantı düzenlendi.

Son günlerde Türkiye genelinde geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren işletme ve tesislerde meydana gelen yangınlarda yaşanan artış sonrası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü harekete geçti. Yangınlara karşı Eskişehir OSB'de faaliyet gösteren firmalarda gereken önlemlerin alınması adına Eskişehir OSB Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Atık İşleme, Ön İşlem ve Toplama Tesisleri Denetleme Komitesi" ile Eskişehir Sanayi Odası 2. Meslek Komitesi arasında bir toplantı düzenlendi.

Eskişehir OSB Müdürlüğünde gerçekleşen ve Atık İşleme, Ön İşlem ve Toplama Tesisleri Denetleme Komitesi adına Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Rıza Zeydan, Denetim Kurulu Üyesi Erol Öz, Yeşil Hücre Çevre Birim Sorumlusu Suzan Önpeker, EOSB İtfaiye Amiri Ekrem Karaköse ile Eskişehir Sanayi Odası 2. Meslek Komitesi Başkanı Cumhur Özkalay, Başkan Yardımcısı Ömer Benli, Üyeler Muhsin Akbaş, Tahir Akıncı ve Yakup Soyiç'in katıldığı toplantıda geri dönüşüm firmalarında yaşanabilecek yangınların önlenmesi adına OSB Uygulama Yönetmeliği ve yürürlükteki yangın mevzuatı gereği her türlü önleyici tedbirlerin alınması, alınan tedbirlerin kontrol edilmesi ve uygulamaların takip edilmesi konuları görüşülerek, kararlar alındı.

Gerçekleşen toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, son dönemde Türkiye genelinde birçok ilde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerinde çıkan yangınların OSB sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerde yaşanmaması adına OSB yönetimi olarak gereken tüm tedbirleri önceden aldıklarını vurgulayarak, "Yaz ayları ile birlikte geri dönüşüm tesislerinde meydana gelen yangınların giderek arttığını görmekteyiz. Yaşanan yangınlar sonrası can ve mal güvenliği ile riskler oluştururken diğer taraftan çevre sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede bölgemizdeki geri dönüşüm tesislerinde olabilecek yangınların önüne geçmek adına EOSB Atık İşleme, Ön İşlem ve Toplama Tesisleri Denetleme Komitesi ile Eskişehir Sanayi Odası 2. Meslek Komitesi arasında bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda OSB Uygulama Yönetmeliği ve yürürlükteki yangın mevzuatı gereği her türlü önleyici tedbirlerin alınması, alınan tedbirlerin kontrol edilmesi ve uygulamaların takip edilmesi konuları görüşülerek, kararlar alınmıştır. İşletmelerin talep etmesi halinde EOSB İtfaiye Amirliğimiz tarafından yangın yönünden yerinde inceleme yapılması kararlaştırılmıştır. Yangınlara karşı alınan tüm bu kararlar daha fazla tedbir alınması hususunda bölgemizdeki tüm geri dönüşüm firmalarına iletilmiştir. Muhtemel yangınların önüne geçebilmek adına bölgemizde faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin özellikle hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. Ben bu konuda duyarlı davranan ve gerekli önlemleri alan geri dönüşüm sanayicilerini de kutluyorum" dedi. - ESKİŞEHİR