Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Üretici Marketi Hizmete Açıldı

Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası tarafından ucuz sebze ve meyvenin satılması amacı ile hazırlanan Üretici Market satış noktası hizmete açıldı. Üretici Markette tarladan toplanan ürünler taze ve uygun fiyatlarla satışa sunulacak.

Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası tarafından ucuz sebze ve meyvenin satılması amacı ile hazırlanan Üretici Market satış noktası hizmete açıldı.

Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Üretici Marketi adı altında ucuz meyve ve sebze satış noktalarının ilk Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmete girdi. Üretici Markete ilk ziyareti Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir Yaz Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç ve üretici vatandaşlar katıldı. Tarladan toplanan domates, biber, salatalık, biber, soğan, şeftali, üzüm gibi ürünler Üretici Market tezgahında satılmaya başlandı. Haftanın 7 günü açık olacak olan Üretici Markette satışlar 08.00 ila akşam 21.00 saatleri arasında yapılacak.

"Eskişehir halkına daha ucuz ve kaliteli ürün yedirmek için uğraşacağız"

Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, üreticiye ait bir market açtıklarını belirtti. Çelikoğlu, "Bölgemizdeki üreticilerin ürettiği malların taze ve günlük şekilde çok uygun fiyatlarla aracıyı ortadan kaldırarak Eskişehirli tüketiciye yedirmek istediğimiz bir uygulama bu. Bu daha başlangıç. Şehir merkezinde de 1-2 noktada bu tür üretici marketlerin açılması için çalışma yapıyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaşım zor, ama şehir merkezinde kolay olduğu için bir satış noktası daha açmayı planlıyoruz. Eskişehir halkına daha ucuz ve kaliteli ürün yedirmek için uğraşacağız. Pazar fiyatlarına göre yüzde 25 daha ucuz satış yapacağız. Çünkü biz aracıyı kaldırdık. Hale verdiğimiz fiyat ne ise o fiyattan vatandaşa satacağız. Vatandaşlar aradaki farkı marketimize geldiğinde görecektir" dedi.

"Üreticilerden ürünleri makul fiyatlardan alarak vatandaşlara satacaklar"

Eskişehir Yaz Sebze ve Meyve Üreticiler Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, üreticilerin yetiştirdiği ürünlerin uygun fiyatlarla Üretici Market'te satılacağını belirterek, "Hakikaten güzel bir uygulama oldu. Şu anda vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı aracıların araya girerek fiyatların yüksek olması. Odunpazarı Ziraat Odası Üretici Satış Noktası açtı. Üreticilerden ürünleri makul fiyatlardan alarak vatandaşlara satacaklar. Şehir Merkezi'nde bu tarz bir satış noktasının açılmasını diliyorum" diye konuştu.

"Hem üretimiz kazanacak, hem de vatandaşlar taze ürünler alma imkanı bulacaklar"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise, bu güzel çalışmanın diğer Ziraat Odalarına örnek olmasını dileyerek, "Çiftçimizin ürettiği ürünlerin değer fiyatına satılmasını istiyoruz. Vatandaşımız taze sebze ve ürünlere ulaşacak. Odunpazarı Ziraat Odası bu marketi açtı. Odunpazarı Ziraat Odası Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu yapılan güzel çalışmanın diğer ziraat oda başkanlarına da örnek olmasını diliyorum. İnşallah buraların sayısı artacaktır. Hem üretimiz kazanacak hem de vatandaşlar taze ürünler alma imkanı bulacaklar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR