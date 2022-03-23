Eskişehir Mobilya Fuarı törenle açıldı

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ ve Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Derneği (ESMOS) iş birliğiyle düzenlenen "Eskişehir Mobilya Fuarı", ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehrin ilk profesyonel mobilya fuarı olan Eskişehir Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Yan Sanayi Fuarı'nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fuarın Eskişehir ve bölgesi ile Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Firmalara kendi üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısını yansıtabilme ve doğrudan ticari bağlantı kurabilme fırsatı sunabilmek, yerli üretimi desteklemek ve yerli tedarikçilerle iş geliştirmek amacıyla Eskişehir mobilya sektörünün üretici ve ithalatçı firmalarını, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren mobilya, halı, aydınlatma, dekorasyon ve yan sanayi sektör temsilcilerini gönül şehri Eskişehir'imizde buluşturuyoruz. Mobilya sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan bölgemizin burada üretilen ürünlerinin dünyaya tanıtılmasıyla ilgili yapılacak çalışmalardan biri olan bu organizasyonun ilimizin ve bölge illerimizin ekonomisine, sanayisine, ticaretine, turizmine, sosyal ve kültürel hayatına katkılar sunacak yansımalarının olacağına inanıyoruz."

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Eskişehir'in ilk mobilya ihtisas fuarında kentin önemli üreticilerini, 27 ülkeden ve yurt içinden 20 farklı şehirden gelecek 25 bin sektör profesyoneliyle buluşturacaklarını bildirdi.

Eskişehir'de mobilya sektöründe faaliyet gösteren önemli katılımcıların olumlu iş bağlantıları kurarak şehir ve bölge ekonomisine artı değer kazandırması için fuarla ilgili hazırlıkları aylardır sürdürdüklerini belirten Ersözlü, "Bugün ise çok değerli destekçilerimiz ve iş birlikçilerimizle beraber fuarımızı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarımızı destekleyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyor, bereketli bir fuar geçirmeyi diliyorum." diye konuştu.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) ve Eskişehir Fuar Kongre Merkezi Başkanı Metin Güler ise mobilya sektöründeki üreticilerin bir araya gelip birlikte iş yapabilmelerinin öneminin altını çizdi.

Mobilya sektöründe Eskişehir'de ilk kez profesyonel bir fuar düzenlendiğini dile getiren Güler, fuarda stant açan firmaların tamamının Eskişehir'deki üreticilerden oluştuğuna değinerek, "Fuar mobilya sektöründeki firmalara hem rekabet hem de ürünlerini tanıtma fırsatı sağladı. Katılımcı firmalara ve fuarın düzenlenmesine katkı sağlayan kuruluşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda, Kanada, Almanya, İrlanda, Bulgaristan, Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Libya, Mısır, Ürdün, Filistin, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Gana, İngiltere, Mauritius, Nijerya, Pakistan, Sudan, Sierra Leone, Togo ve Uganda'dan kayıt yaptıran profesyonel ziyaretçiler için yeni ihracat bağlantıları kurulması için önemli bir platform görevi üstlenecek fuar, 27 Mart'a kadar kapılarına açık tutacak.