Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı - Haberler

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Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir'in de dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir'in de dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.

TÜİK'ten alınan bilgiye göre, Mart ayı istatistiklerinde TÜFE, yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in yer aldığı bölgede ise ülke geneline oranla daha az artış gösteren TÜFE verileri, yıllık yüzde 59,75, aylık yüzde 4,81 olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Ekonomi, Haberler

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