Eskişehir'in kardeş şehri Changzhou'dan iş insanları ziyaret etti

Changzhou kentinden gelen iş insanları, Eskişehir Sanayi Odası'nı ziyaret ederek yeni iş birliklerini değerlendirdi. Eskişehir'in ihracatını artırmak için çalışmalar yürüten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir-Çin iş potansiyelinin geliştirilebileceğini belirtti. Changzhou Başkan Yardımcısı Xia Sijun ise karşılıklı sanayi ve ticari ilişkilerin artırılmasını ve yeni iş birliklerinin önemini vurguladı.

Eskişehir'in kardeş şehri Changzhou kentinin iş insanları, Eskişehir ile yeni iş birliklerini değerlendirmek üzere Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ile görüşen Changzhou heyeti, olası iş birliklerini değerlendirdi. Ziyarette konuşan Kesikbaş, Eskişehir sanayisi hakkında bilgi verdi. Eskişehir'in ihracatını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kesikbaş, bu çerçevede yapılabilecek iş birlikleri ile Eskişehir-Çin iş potansiyelinin geliştirilebileceğini ifade ederek her iki ülkenin gelişmiş kültürel ilişkilerinin yanı sıra sanayi alanında da yeni iş potansiyellerinin ortaya çıkarılabileceğini belirtti.

Çin'in Changzhou kentinden gelen Başkan Yardımcısı Xia Sijun ise kent ve ülkelerinin yatırım imkanları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Karşılıklı sanayi ve ticari ilişkilerimizi daha da artırmak, kültürel bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. Yeni iş birliklerini çok önemsiyoruz" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra her iki kent hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR