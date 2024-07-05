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Eskişehir'de Haziran ayında 317 milyon dolar ihracat gerçekleşti

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Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de üretim yapan firmaların Haziran ayında 317 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'de üretim yapan firmaların Haziran ayında 317 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Eskişehir'in Ocak-Haziran döneminde geçen yıla göre yüzde 5,3 oranında artışla 2,2 milyar dolar ihracat rakamına ulaştığını ifade eden Kesikbaş, "Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 2,09 milyar dolar seviyelerindeydi. İhracatımızdaki artış devam ediyor. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu" açıklamasında bulundu.

Takvim etkisine rağmen dönemsel artış devam ediyor

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Haziran ayında uzun bir bayram tatili ve beş hafta sonu olmasından kaynaklı eksik iş günü yaşanması nedeniyle Haziran ayı ihracatımızın yüzde 11,2 azalışla 317 milyon dolar gerçekleştiğini görmekteyiz. Ancak buna rağmen Ocak-Haziran dönemi kıyaslandığında ihracatımızdaki ivme devam etmekte. İlk 6 aylık dönemde 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatımız için yıl sonunda 4,6 milyar dolar ve 2030'da 5 milyar dolarlık hedefler koyduk. Bununla birlikte ithalattaki düşüşün devam etmesi bizi ayrıca mutlu etmekte. Son otuz iki ayın en düşük ithalat değerine ulaşılmasıyla dış ticaret açığında belirgin bir iyileşme yaşanmakta. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 74,3 seviyelerine ulaşması bizlere umut veriyor" dedi.

Katma değerli sektörlere yönelmeliyiz

İhracatımızı katma değerli ve yüksek teknolojili sektörlere yönlendirmek, ihraç edilen mal ve hizmetleri çeşitlendirmek, yerli üreticileri ithalattan kaynaklanan haksız rekabet ve zarara karşı korumak amacıyla devletimizin gerekli adımları ve makro ekonomik önlemleri alması gerektiğinin altını çizen ESO Başkanı Kesikbaş, "Geleneksel sanayilerden yüksek teknolojili ve katma değerli sanayilere geçiş, ekonomik yapıyı modernize edeceği gibi, bu dönüşüm ayrıca sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomi de oluşturacaktır. Küresel ticaret ağlarına entegre olmak, yeni pazarlar ve iş fırsatları sağlayabilmek için üretim sektörümüzün bu modernizasyon sürecini hızlandırması gerekmektedir. Bu da ancak devletimizin yoğun desteğiyle olabilecek bir durumdur. İhracatçımızı, enflasyon başta olmak üzere, küresel rekabette dezavantajlı duruma düşürecek ekonomik darboğazların ortadan kaldırılması beklenmektedir" açıklamasında bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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