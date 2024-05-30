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Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı. Eskişehir'de 2024 Nisan ayında ihracat yüzde 3,0 artarak 110 milyon 206 bin dolar, ithalat yüzde 20,4 artarak 106 milyon 14 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Nisan ayında ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 4,0 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2024 Nisan ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 3,0 artarak 110 milyon 206 bin dolar, ithalat yüzde 20,4 artarak 2024 Nisan ayında 106 milyon 14 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 4,0 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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