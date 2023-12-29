Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre kasım ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerini açıkladı. Açıklanan TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2023 Kasım ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,5 artarak 137 milyon 850 bin dolar, ithalat ise yüzde 22,8 artarak 2023 Kasım ayında 110 milyon 523 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,2 arttı, ithalat yüzde 5,7 azaldı. - ESKİŞEHİR