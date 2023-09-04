Eskişehir'in İhracatı ve İthalatı Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Eskişehir'in 2023 Temmuz ayında ihracatı ve ithalatı arttı. İhracat yüzde 12,5 artarak 99 milyon 666 bin dolar, ithalat ise yüzde 34,7 artarak 103 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı da ithalatı da arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2023 Temmuz ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 12,5 artarak 99 milyon 666 bin dolar, ithalat yüzde 34,7 artarak 2023 Temmuz ayında 103 milyon 148 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 8,3, ithalat yüzde 10,5 arttı. - ESKİŞEHİR