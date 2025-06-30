Eskişehir'in İhracatı Azaldı, İthalatı Arttı

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2025 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eskişehir'de ihracat yüzde 9,3 azalış gösterirken, ithalat yüzde 9,3 artış kaydetti. Genel olarak Türkiye'de ise ihracat ve ithalat artış göstermeye devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Mayıs ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,3 azalarak 133 milyon 983 bin dolar, ithalat yüzde 9,3 artarak 2025 Mayıs ayında 126 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,6 arttı, ithalat yüzde 2,7 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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