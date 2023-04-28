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Eskişehir'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı

Eskişehir'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 Mart ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mart ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2023 Mart ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 15,3 artarak 125 milyon 624 bin dolar, ithalat yüzde 4,4 azalarak 2023 Mart ayında 103 milyon 958 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Mart ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4,4, ithalat yüzde 3,4 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Eskişehir Türkiye Ekonomi Haberler

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