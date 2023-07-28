Eskişehir'in İhracatı Artarken İthalatı Azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı. 2023 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Eskişehir'in ihracatı yüzde 2,0 artarak 119 milyon 443 bin dolar olarak belirlendi. İthalat ise yüzde 1,8 azalarak 79 milyon 315 bin dolara geriledi. Ülke genelinde ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 17,5 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2023 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı. Bahse konu veriler ışığında rakamalar ise şöyle;
2023 Haziran ayında, 2022 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 2,0 artarak 119 milyon 443 bin dolar olarak belirlendi. İthalat ise yüzde 1,8 azalarak 2023 Haziran ayında 79 milyon 315 bin dolara geriledi.
Öte yandan ülke genelinde ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 17,5 azaldı. - ESKİŞEHİR