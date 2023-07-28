Eskişehir'in İhracatı Artarken İthalatı Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Haziran ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı artarken ithalatı azaldı. 2023 Haziran ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, Eskişehir'in ihracatı yüzde 2,0 artarak 119 milyon 443 bin dolar olarak belirlendi. İthalat ise yüzde 1,8 azalarak 79 milyon 315 bin dolara geriledi. Ülke genelinde ise, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 10,5, ithalat yüzde 17,5 azaldı.