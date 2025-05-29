Eskişehir'in Dış Ticaretinde Artış

Eskişehir'in Dış Ticaretinde Artış
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TÜİK verilerine göre, 2025 Nisan ayında Eskişehir'in ihracatı %9,6, ithalatı ise %40,5 artış gösterdi. Türkiye genelinde ise ihracat %7,8, ithalat %12,7 oranında yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Nisan ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 9,6 artarak 120 milyon 747 bin dolar, ithalat yüzde 40,5 artarak 2025 Nisan ayında 148 milyon 411 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,8, ithalat ise yüzde 12,7 arttı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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