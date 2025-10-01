Haberler

Eskişehir'in Dış Ticaret Verileri: İhracat Artarken İthalat Azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2025 Ağustos'ta Eskişehir'de ihracat %0,9 artarken, ithalat %1,1 azaldı. Geçen yılın aynı ayına oranla ihracat 139,7 milyon dolar, ithalat ise 112 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre Eskişehir'de 2025 Ağustos ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 0,9 artarken, ithalat yüzde 1,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2025 Ağustos ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı. TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2025 Ağustos ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 0,9 artarak 139 milyon 742 bin dolar, ithalat yüzde 1,1 azalarak 2025 Ağustos ayında 111 milyon 974 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,2 azaldı, ithalat yüzde 3,9 azaldı. - ESKİŞEHİR

