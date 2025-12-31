Haberler

Eskişehir'de ihracat 147 milyon 14 bin dolar, ithalat 126 milyon 492 bin dolar oldu

TÜİK, Eskişehir'de kasım ayında ihracatın 147 milyon 14 bin dolar, ithalatın ise 126 milyon 492 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. İhracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8, ithalat ise yüzde 4,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); Eskişehir'de kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın 147 milyon 14 bin dolar, ithalatın 126 milyon 492 bin dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı 2025 Kasım ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre, genel ticaret sistemine göre Eskişehir'in ihracatı ve ithalatı arttı. Eskişehir'de 2025 Kasım ayında 2024 yılının aynı ayına göre ihracatın yüzde 1,8 artarak 147 milyon 14 bin dolar, ithalatın da yüzde 4,7 artarak 126 milyon 492 bin dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Türkiye'de ise, kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın yüzde 1,3 arttığı, ithalatın yüzde 2,6 arttığı bilgisi paylaşıldı. - ESKİŞEHİR

