Eskişehir'in 2023 Eylül İhracatı ve İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eskişehir'in 2023 Eylül ihracatı ve ithalatı önceki yıla göre arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Eskişehir'in 2023 Eylül ihracatı ve ithalatı önceki yıla göre arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Eylül ayı dış ticaret istatistikleri verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre; Eskişehir'de 2023 Eylül ayında, geçtiğimiz yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 11,3 artarak, 131 milyon 718 bin dolar; ithalat ise yüzde 5,5 artarak 2023 Eylül ayında 90 milyon 719 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 0,5, ithalat yüzde 14,6 azaldı. - ESKİŞEHİR