Eskişehir ile Etiyopya iş birliği ESO'da değerlendirildi

Eskişehir Sanayi Odası ve Etiyopya Büyükelçiliği iş birliğinde 'Etiyopya'da İş ve Yatırım Yapma Kolaylığı Toplantısı' Eskişehir Sanayi Odası'nda (ESO) gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Adem Mohamed, iki ülke arasındaki sanayi ve ticaret ilişkilerinin son yıllarda artış kaydettiğini belirterek, "Türkiye ve Etiyopya arasında ekonomik hacim 200 milyon dolardan 2021'de 650 milyon dolara ulaştı. Bu arada, Etiyopya'daki Türk yatırımları 2,5 milyar dolara ulaşarak Çin'den sonra ikinci sırada yer aldı. Bugüne kadar iki ülke arasındaki yatırım hacmi ise 2,5 milyar doları aştı. Eskişehir ve Etiyopya arasındaki hacmi daha da arttırmak istiyoruz" dedi.

"Güçlü işbirlikleri sağlamalıyız"

Toplantıda Eskişehir'in sanayi yapısı ve oda üyesi sanayicilerin üretim kabiliyeti hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Şehrimiz sanayisi orta, yüksek ve ileri teknolojili ürünleri imal ve ihraç etme potansiyeli yüksek bir yapıya sahip. Beyaz eşya, otomotiv, savunma, havacılık, demiryolları, gıda, döküm, toprağa dayalı imalat ve makine alanında teknolojik üretim kabiliyetimiz var. İhracat noktasında ise firmalarımız son derece istekli ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştirmekte. Her iki ülkeden de güçlü iş birliklerinin çıkacağına inanıyorum" dedi.

"Sektörel bazda çalışmalar yapmalıyız"

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ise yaptığı değerlendirmede sektörel bazda çalışmalar yapılabileceğini belirterek, "Karşılıklı ziyaretleri daha anlamlı hale getirerek yeni iş fırsatları oluşturabiliriz. İki ülke iş insanlarını bir araya getirebiliriz. Daha net projelerle yol kat edebileceğimize inanıyorum. Sizleri yeniden Eskişehir'de görmek isteriz" diye konuştu.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra, Etiyopya Yatırım Komisyonu Yardımcısı Hiwot Hailu Gadissa Etiyopya ile ilgili bilgilendirme sunuşu gerçekleştirildi.

Toplantıya, Etiyopya Büyükelçisi Adem Mohamed, Etiyopya Yatırım Komisyonu Yardımcısı Hiwot Hailu Gadissa, Eskişehirli sanayiciler ve Etiyopya Yatırım Komisyonu Heyeti temsilcileri katıldı. - ESKİŞEHİR