Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Genç Çiftçiye Destek Verdi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ilk arpa hasadını gerçekleştiren genç çiftçi Mehmet Kağan Akarsu'ya üretimin devamını sağlamak üzere ihtiyaç duyduğu destek verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 2023 yılı hasat döneminde ilk arpa hasadını gerçekleştirerek Eskişehir Ticaret Borsası'nda işleme aldıran arpa sahibi Sarıcakaya İlçesi Laçin köyündeki genç çiftçi Mehmet Kağan Akarsu'ya üretimin devamını sağlamak üzere ihtiyaç duyduğu destek verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Ticaret Borsası'nda 2023 Hasat döneminin ilk alım seansında sezonun ilk arpa hasadını gerçekleştirerek Borsa ya getiren genç çiftçi kardeşimizi görmek bizleri memnun etmişti. Genç çiftçi kardeşimizi kurumumuza davet edip, gençlerimizin tarım sektöründe var olmalarının tarımın geleceği adına ne denli önemli olduğunu, ihtiyaç duydukları her daim yanlarında olacağımızı ifade ettik. Bu genç kardeşimizin talebini de yerine getirerek motivasyonuna katkı sağladık. Bundan böyle de genç çiftçi kardeşlerimizin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Üretmeye devam edeceğiz"

Genç çiftçi Mehmet Kağan Akarsu da destek hakkında, "Tarım İl Müdürümüz ve ekibi ile Ticaret Borsası'ndaki açılışta tanıştım. İl Müdürümüzün yakın ilgisi beni çok memnun etmişti. Kendilerinden bir talebim olmuştu. Sağ olsunlar beni kırmadan bu talebimi karşılama konusunda her türlü desteği sağladılar. Bu beni çok mutlu etti. Devlet büyüklerimiz yanımızda olduğu müddetçe üretmeye devam edeceğiz. Tekrar İl Müdürümüz ve ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR