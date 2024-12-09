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Eskişehir İhracatı Yüzde 13,97 Arttı: Teknolojik Ürünler Öne Çıkıyor

Eskişehir İhracatı Yüzde 13,97 Arttı: Teknolojik Ürünler Öne Çıkıyor
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Eskişehir'in 2024 yılı kasım ayı ihracatı yüzde 6,88 artarak 379 milyon dolara ulaştı. İhracatın yaklaşık yüzde 20'sinin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, yeşil dönüşüm sürecinin önemi ve finansman desteklerine dikkat çekti.

Eskişehir'in yüzde 13,97 oranında artan ihracatını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir'den gerçekleştirdiğimiz ihracatın yaklaşık yüzde 20'sinin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğu biliyoruz" diye belirtti.

Ticaret Bakanlığı Kasım 2024 ihracat rakamlarını açıkladı. Eskişehir'in 2024 yılı kasım ayı ihracatı yüzde 6,88 artarak 379 milyon dolara ulaştı. Ülkemizin kasım ayı ihracatı ise yüzde 3,1 oranında azalışla 22,3 milyar dolar oldu. Ocak-kasım dönemine bakıldığında, Eskişehir ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,97 artışla 4,6 milyar dolara, Türkiye ocak-kasım dönemi ihracatı ise yüzde 2,5 artışla 238,5 milyar dolara ulaştı. Diğer taraftan ithalat yüzde 6,4 oranında azalarak 311,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle dış ticaret açığımız son bir yılda yüzde 30,6 azaldı ve 79,3 milyar dolara gerilemiş oldu.

En yüksek ihracat AB'ye

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir'den gerçekleştirdiğimiz ihracatın yaklaşık yüzde 20'sinin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğu biliyoruz. Bu alanda Türkiye ortalamasının yüzde 4 civarında seyrettiğini düşündüğümüzde oldukça iyi bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle havacılık, savunma, makine imalat ve kimyevi maddelerde yüksek miktarlarda ihracat potansiyeline sahibiz. En önemli ihracat partnerlerimizin AB ve ABD olduğunu görmekteyiz. Eskişehir'le paralel bir şekilde Türkiye'nin de en büyük ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatın ocak-kasım döneminde yüzde 4 artığını ve 100 milyar dolara yaklaşıldığını dikkate aldığımızda Yeşil Mutabakat sürecinin sahip olduğu önemi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeşil dönüşüm en çok ihracatı etkileyecek

İhracatta yaşanan başarının devamı için finansman maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Kesikbaş, "İklim değişikliğine uyum sürecinde firmaların daha düşük karbon salımıyla üretim yapmalarını talep edecek olan yeşil dönüşüm süreci çok yakın zaman içerisinde tüm imalat sektörünü kapsayacak. Emisyon ticaret sistemiyle birlikte ilgili standartlara uyum sağlamayan firmalar AB ve ABD'ye olan ihracatlarında ilave karbon vergileri ödemek zorunda kalacaklar. Elbette bu durum üreticilerimizin rekabet gücünü zayıflatacak bir tehdit olarak görülmekte. Bu noktada özellikle Eximbank'ın verdiği krediler ve ihracat sigorta garantisi gibi teşviklerin 2025 yılında artmasını beklemekteyiz. Kurumlar vergisinde puan indirimleri ve yeşil dönüşüme uyum için Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK desteklerinin hızlandırılma sürecinde olduğunu takip ediyoruz. Önümüzdeki birkaç yılın yeni programlar ve yoğun ihracat teşvikleri ile desteklenmesini bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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