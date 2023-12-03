Eskişehir ihracatı yüzde 12,4 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı Kasım 2023 ihracat rakamlarına göre Eskişehir'in ihracatı yüzde 12,4 artarak 1,3 milyar dolar oldu.

Eskişehir'in 2023 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 artarak 1,3 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artışla 28,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında 232 milyar 9 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı Kasım ayında tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşmış oldu.

"İstikrarlı büyüme için ihracat, yatırım ve üretimimizi artırmalıyız"

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Hem dünya hem ülkemiz ekonomik açıdan zorlu bir dönemden geçiyor. Küresel olarak ticarette bir durgunluk yaşanıyor. Ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketi, yakın coğrafyamızdaki savaşlar ve dünyadaki ekonomik durgunluğa rağmen büyümeye ve ihracatımızı artırmaya devam ediyoruz. İhracatımızı artırdıkça yatırımlarımız da beraberinde geliyor. Yatırım, üretim ve ihracatımızı birlikte artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi istikrarlı hale getirmemiz gerekiyor" dedi.

"Dış ticaret açığındaki gerileme sevindirici"

Artan ihracat rakamlarıyla birlikte özellikle son 4 ayda ithalat rakamlarında ve cari açıkta da bir gerileme yaşanmasının sevindirici olduğunu belirten Kesikbaş, "Eskişehir olarak yıllardan beri cari fazla veren bir üretim üssüyüz. Bunun ülkemiz adına da sinyallerinin alınmaya başlanması gelecek için ümit vadeden bir durum. Bu noktada özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının en üst düzeyde desteklenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yine ihracatımızın yüzde 45'ine yakın bir kısmının Avrupa'ya yapılıyor olması 'yeşil mutabakat' sürecinin ülkemiz adına ne denli kritik olduğunun bir göstergesi. Hem yeşil mutabakat hem de cari açık ekseninde enerji konusu, ülkemizin en ciddi gündem başlıklarından biri konumundadır" ifadelerine yer verdi.

"Yeni ihracat pazarları geliştirmeliyiz"

Küresel ekonomik büyüme beklentileri için açıklanan tahminlerde gelişmekte olan ülkelerin büyüme beklentilerinin daha yüksek olduğunun altını çizen Kesikbaş, "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde özellikle Avrupa pazarında ciddi bir durgunluk beklenmekte. İhracatını belirli bir seviyeye taşıyan ülkemiz, bu noktadan sonra yeni pazarlara ayrı bir önem vermeli. Pazar çeşitlendirmesinin artırılması, yurt dışı talepteki dalgalanmalara karşı cari dengenin korunması açısından son derece kritik. Devletimizin özellikle yeni pazarlara giriş yapacak ihracatçıları teşvik ve uygun kredilerle desteklemesi söz konusu pazarlarda süreklilik sağlanması açısından gereklidir" dedi. - ESKİŞEHİR