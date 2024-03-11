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Eskişehir İhracatı İlk İki Ayda Yüzde 14,8 Arttı

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Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentte ihracat verilerinin, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 oranında artarak 731 milyon dolar olduğunu bildirdi. Kesikbaş, Eskişehir ihracatının yılın ilk iki ayında ciddi bir ivme yakaladığını belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı (ESO) Celalettin Kesikbaş, kentte ihracat verilerinin, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 oranında artarak 731 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı açıklamada, Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların Şubat 2024'te 366 milyon dolar ihracat yaptığını belirtti.

Eskişehir ihracatının yılın ilk iki ayında ciddi bir ivme yakaladığını kaydeden Kesikbaş, "Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,8 oranında artarak 731 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kentimiz için değer yaratan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların ihracat fiyatlarını etkilediğini belirten Kesikbaş, "Döviz kurunun yükselmesi bir taraftan üretim maliyetlerini artırırken, diğer taraftan ihracat fiyatlarını uluslararası piyasalarda rekabetçi hale getirmekte. Bu esasında ihracatçı firmalar için olumlu bir senaryo. Birbiriyle çelişir gibi görünen bu karmaşık ilişki içerisinde ihracatı artıran bir etki de oluşmakta. Üreten tüm işletmeler için 2024 yılının zor geçeceğini tahmin ediyoruz. Yurt dışı pazarlardaki daralma hissedilmekte. Döviz kurunun olması gereken noktaya ulaşması ve sonrasında istikrarlı bir seyir göstermesi beklenmekte. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sürdürülebilir ve öngörülebilir bir ekonomik ortamın tesis edilmesi en büyük talebimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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