Eskişehir İhracatı 2023 Yılında Yüzde 11,7 Arttı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2023 yılında yüzde 11,7 artan Eskişehir ihracatı hakkında konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 yılı ihracat rakamlarını açıkladı. Eskişehir'in 2023 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak 1,45 milyar dolar oldu. Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Eskişehir ihracatta TİM ve TÜİK rakamlarına göre 1 milyar doların üzerinde ancak bu rakama vergi kaydı Eskişehir'de olmayan firmalar da dahil edildiğinde Eskişehir'in ihracatının 2023 yılında 4 buçuk milyar doları aştığını görmekteyiz" dedi.

İkiz dönüşüme uyum sağlamalıyız

Açıklanan rakamları sektör ve ülke bazında da değerlendiren Kesikbaş, "Önümüzdeki dönemde küresel ticarete yön verecek kritik bir süreç bizi bekliyor. Yeşil ve dijital dönüşüm, diğer adıyla ikiz dönüşüm olarak adlandırılan bu süreç üreticileri ve ihracatçıları birçok yeni kavramla tanıştıracak ve etkileyecek. Enerji ve karbon yönetimi ile dijitalleşme üretim süreçlerine tamamen entegre olacak. Firmalarımızı ikiz dönüşüme hazırlamak ve bu yönde desteklemek kaçınılmaz bir unsur olarak karşımızda duruyor" dedi.

"Tüm dünyada 170'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

Eskişehir'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 15'ten fazlasının yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu belirten ESO Başkanı Kesikbaş, "Bu alanda Türkiye ortalamasının yüzde 4 civarında seyrettiğini düşündüğümüzde oldukça iyi bir noktada bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle havacılık, savunma, makine imalat ve kimyevi maddelerde yüksek hacimlerde ihracat gerçekleştiriyoruz. En önemli pazarımızın 417 milyon dolar ile ABD olduğunu görmekteyiz. Bunu Fransa ve Almanya izliyor. Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine yüksek standartlarda ürün satabilme kabiliyetine sahibiz. Tüm dünyada 170'den fazla ülkeye Eskişehir ürünlerini ihraç ediyoruz. Bu özelliğimizi öne çıkararak ve stratejik sektörlere daha çok yatırım yaparak çok farklı bir noktaya ulaşabiliriz" ifadelerine yer verdi.

"Rekabetçiliğimizi güçlendirecek destekler devam etmeli"

Rekabetçiliğin güçlenmesinin ekonomik ve teknolojik gelişmelerle doğrudan ilişkili olduğunun altını çizen Kesikbaş, "İşletmelere yönelik sağlanacak teşvikler, AR-GE faaliyetlerine destek olacak fonlar ve eğitim programları gibi önlemler rekabetçiliğimizi artırmak için önem taşımaktadır. Bu destekler, işletmelerin yenilikçi fikirleri hayata geçirmelerine, yeni pazarlara açılmalarına ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliklerini artırmalarına imkan sağlayarak ekonomik büyümeyi tetikleyecektir. Son dönemde özellikle yalın üretim, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi alanlarda uygulamaya konulan bu desteklerin sürekli ve sürdürülebilir olması, ülke ekonomisinin dinamizmini korumak adına kritik bir faktör olacaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 yılı ihracat rakamlarına göre Eskişehir'in 2023 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 11,7 artarak 1,45 milyar dolar oldu. Türkiye'nin toplam ihracatı ise yüzde 0,6 yükselişle 255,8 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Türkiye toplam ithalatı yüzde 0,51 azalışla 361,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. - ESKİŞEHİR