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Eskişehir haberleri | Mustafa Sarıgül 1 aydır grev yapan işçilere destek için Eskişehir'e geldi

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Eskişehir haberleri | Mustafa Sarıgül 1 aydır grev yapan işçilere destek için Eskişehir'e geldi

Edinilen Eskişehir haberine göre Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir'de grevde bulunan işçilerle bir araya gelerek onlara destek verdi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir'de grevde bulunan işçilerle bir araya gelerek onlara destek verdi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Eskişehir'e geldi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika önünde toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan uyuşmazlık sebebiyle grevde bulunan işçilerle bir araya gelen Sarıgül, onlara destek verdi. Bir ayı aşkın süredir eylemde bulunan işçilerin yanında konuşan Sarıgül, "Üç gün önce Düzce'deydim, orada bin arkadaşımızın bir anlaşmazlığı vardı. Orayı çözdük, burada da Kristal-İş Sendikası'nın haklı bir mücadelesi var. Bu mücadeleyi sonuçlandırmak için elimden geleni yapacağım. Sendikalaşma demokratik bir haktır. Alın teri ve emeğin yüzü gülerse üretimin de yüzü güler. İşçi arkadaşlarımız enflasyonun altında alabildiğine ezilmekteler. Türkiye Değişim Partisi olarak üretimden ve hakça paylaşımdan yanayız. Alın teri ve emek hakkını her zaman almalıdır. Bütün işverenlere çağrım, sendikalarla konuştuğumuz zaman daha mutlu olacağız. Hiçbir işçi arkadaşım fabrikasından kopmak istemez. Buradaki sorunu çözmek istiyorum. Temaslarımı yapıp, arkadaşlarımı makineleriyle, tezgahlarıyla buluşturmak istiyorum. İnşallah bunun orta noktasını bulacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi Mustafa Sarıgül Eskişehir Ekonomi Haberler

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