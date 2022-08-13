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Eskişehir haberleri: Eskişehirli üreticilere 797 bin 95 TL hibe verildi

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Eskişehir haberleri: Eskişehirli üreticilere 797 bin 95 TL hibe verildi

Eskişehir haber: Eskişehir'de Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri'nin Desteklenmesi çerçevesinde toplam 797 bin 95 TL hibe ödemesi yapıldı.

Eskişehir'de Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri'nin Desteklenmesi çerçevesinde toplam 797 bin 95 TL hibe ödemesi yapıldı.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri'nin Desteklenmesi başvuruları çerçevesinde, Eskişehir'den 20 proje kabul edilmiş, 16 yatırımcı ile sözleşme imzalanmıştı. Daha sonra ise 2 yatırımcının sözleşmesi iptal edilmiş ve kalan 14 yatırımcıdan şu ana kadar 8 yatırımcının projesi tamamladı. Projelerini tamamlayan ve hayvan alımlarını yapan 4 küçükbaş ve 2 büyükbaş olmak üzere toplam 6 üreticiye bugüne kadar 597 bin 95 TL hibe ödemesi yapıldı. Son olarak da dün, projelerini tamamlayan 1 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan üreticisine toplam 200 bin TL hibe ödemesi yapıldı. Böylelikle bugüne kadar yapılan hibe ödemesi tutarı 797 bin 95 TL oldu.

Sözleşme imzalayan diğer üreticilerin proje çerçevesinde hayvan alımları devam ederken, projelerini tamamlayan üreticilere ise il müdürlüğü personelince yapılan kontroller sonrasında hibe ödemesi yapılacak. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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