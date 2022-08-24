Eskişehir haberi: Eskişehir girişimcilikte daha güçlü

Eskişehir ekonomi haberi: Bursa-Bilecik-Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak, girişimcilikte nüfusa oranladığımızda Eskişehir'in girişimcilikte çok güçlü olduğunu belirterek, "2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programında en yüksek proje sayısı Eskişehir'e ait dedi.

Bursa-Bilecik- Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri M. Zeki Durak, girişimcilikte nüfusa oranladığımızda Eskişehir'in girişimcilikte çok güçlü olduğunu belirterek, "2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programında en yüksek proje sayısı Eskişehir'e ait dedi.

Durak'ın katıldığı bilgilendirme toplantısı ETO toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eskişehir'in girişimcilik yönünden diğer illerle kıyaslandığında daha kuvvetli olduğunu derin teknolojiler konusunda daha iyi durumda bulunduğunu ifade eden Durak, "Girişimcilikte nüfusa oranladığımızda bu kent çok güçlü. 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programında Eskişehir Bilecik ve Bursa'da toplam 45 proje başvurusu yapıldı, bunların 16'sı başarılı oldu, bunların içinden en yüksek proje sayısı ise Eskişehir'in. Eskişehir'den 8 proje başarılı oldu ve en yüksek desteği bu yıl Eskişehir aldı." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'in kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Durak, özellikle kırsal kalkınma projelerine destek verdiklerinin altını çizdi. Durak, "Eskişehir'den beklentilerimiz yüksek. Kırsal kalkınmada en büyük desteği Eskişehir'e verdik. Eskişehir'de kırsal turizm, kurutma tesisi, soğuk hava deposu, afet öncesi erken uyarı, Frig Ekolojik Köy Projesi gibi projelerin geliştirildi. Fabrika atıklarından seramik üretimi yapan Eskişehirli girişimcinin 'Atıklar Seramiğe Dönüşüyor' projesi örnek bir proje oldu." diye konuştu.

Bölgesel girişim sermayesi destek programı

Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı'na dikkat çekmek istediklerini belirten Durak, bu program sayesinde girişimcilerin direkt fonlara ulaşabileceğini söyledi. Bu fonlarla 5 yılda 100 milyon lira destek sağlamayı hedeflediklerini aktaran Durak, programın Ekim ayında sona ereceğin aktardı.

Önümüzdeki 2 yıl genç istihdam yılı

"Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım, Yenili ve Verimlilik Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi temelinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Durak, "2019 yılında mesleki eğitime çok önem verdik 24 okulun altyapılarını yeniledik, ihtiyaçlara göre, yıllar içinde pek çok desteğimiz oldu; en son kırsal kalkınma, yeşil dönüşüm, turizm gibi konulara ağırlık veriyoruz. Eğitim ve istihdama yönelik eğitimler bizim önceliğimiz. Eskişehir'in turizm kaynakları, mekansal alanlarla ilgili bir çalışma düzenliyoruz." şeklinde konuştu. Önümüzdeki 2 yılın Genç İstihdamı Yılı olarak belirlediklerini aktaran Durak, "Şu an bir kurum gelse 50 kişi 100 kişi istihdam edeceğiz ancak eğitime ihtiyacımız var derse meslek kazandırma anlamında her türlü desteği veririz." dedi.

13 yılda 750 milyon lira destek

BEBKA olarak 13 yılda 750 milyon TL. proje desteğinde bulunduklarının bilgisini veren Durak, şunları söyledi:

"Kendi içimizde verdiğimiz destekleri değerlendirme için çalışmalar yapıyoruz, gençlere yönelik çalışmalarımızı daha çok duyurmak istiyoruz, sizlerin de bölge ve gençlere yönelik ihtiyaç duyulan konulara ilişkin fikirlerinizi almak istiyoruz. Girişimcilerin başvuracağı projelerin yazımı konusunda da kurumsal olarak destek veriyoruz. Youtube kanalımızda proje yazımına ilişkin videolar hazırlıyoruz."

Eskişehir'de lületaşı

Lületaşının Eskişehir'deki sektörel sorunlarının nasıl çözüleceği, usta sayısının nasıl arttırılacağı, lületaşının dış pazarlara açılması ve ekonomik girdi sağlaması konularında neler yapılabileceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Durak, son kalkınma programında özellikle lületaşı ile ilgili projelere destek verileceğinin belirtildiğini ancak bu alanda bir başvuru olmadığını dile getirdi. Genel Sekreter Zeki Durak, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili önce bir farkındalık oluşturmak ve talep oluşturmak lazım, bu mesleği yapan ustaları unutmamak lazım, sonrasında da bununla ilgilenenler için bir e-ticaret eğitimi verebiliriz. Lületaşı ustalarının ürününü nasıl satacağını da ilk etapta onlara öğretebiliriz, ETO ile de bu konuda orta bir çalışma yürütebileceğimizi düşünüyorum. Bu işi organize edenlerin -bunun için de sivil toplum kuruluşları dernekler de yer alabilir- bu konuya sahip çıkmaları gerekiyor. Proje yapan kişi heyecanlı ise ve işi sahipleniyorsa o proje başarılı oluyor."

Basın mensuplarının beklentilerine ve çalışma alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da yürütmek istediklerini sözlerine ekleyen Durak, Basın İlan Kurumu'nun da aracılığı ile bu anlamda internet haberciliği, sosyal medya uzmanlığı gibi alanlarda profesyonel eğitimler düzenleyeceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR