Eskişehir haber | Seyitgazi ve Tepebaşı'nda desteklemeyle kuraklığa dayanıklı arpa çeşidi ekilecek

Eskişehir haberlerine göre AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ve Tepebaşı ilçeleri için bazı arazilerin kuraklığa dayanıklı arpa çeşidiyle değerlendirilmesinin sağlanacağını açıkladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi ve Tepebaşı ilçeleri için bazı arazilerin kuraklığa dayanıklı arpa çeşidiyle değerlendirilmesinin sağlanacağını açıkladı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Günay, iki ilçenin Nadas Alanlarının Kuraklığa Dayanıklı Arpa Çeşitleri ile Değerlendirilmesi Projesi'nden faydalanacağını bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin gerekli işlemleri yapacağını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Seyitgazi ilçemizde 26 köyümüzde 154 çiftçimiz 103 ton, Tepebaşı ilçemizde 18 köyümüzde 92 çiftçimiz 30 ton olmak üzere toplamda 44 köyümüzde 246 çiftçimiz 133 ton arpa tohumu desteğinden faydalanmış olacaktır. Çiftçilerimize yüzde 75 hibe desteğiyle teslim edilen tohumlarla 6 bin 650 dekar alanda arpa ekimi gerçekleştirilecektir. Ekilmeyen, daha önceki yıllarda kayıtlı olduğu halde son yıllarda Çiftçi Kayıt Sistemi kaydı bulunmayan, boş bırakılan atıl ve kıraç araziler, hazine arazisi, vakıf arazisi, veraset sıkıntısı bulunan araziler, ilk defa tarımsal üretim yapılacak araziler öncelikli olmak üzere; 2021 yılında doğal afetlerden etkilenen çiftçiler ile şehit ve gazi yakınlarına öncelik verilmiştir. Çiftçilerin proje kapsamında maksimum projeden yararlanacağı alan büyüklüğü, üretici başına 40 dekar ve altı olacaktır."