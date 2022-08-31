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Bilecik ekonomi haberi | Bilecik'in ihracatı artarken ithalatı azaldı

Ekonomi Haberleri

Bilecik ekonomi haberi | Bilecik'in ihracatı artarken ithalatı azaldı

Bilecik haberlerine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı artarken ithalatı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre temmuz ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı artarken ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2022 Temmuz ayında, 2021 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 16,8 artarak 11 milyon 090 bin dolar, ithalat yüzde 4,5 azalarak 2022 Temmuz ayında 7 milyon 865 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,4, ithalat yüzde 41,4 arttı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu İhracat Türkiye Bilecik Ekonomi Haberler

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