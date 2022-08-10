Haber : Eskişehir haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlayacak, Abdülhamid Han Gemisi bugün göreve başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlayacak, Abdülhamid Han Gemisi bugün göreve başlıyor

 - Güncelleme:
Eskişehir haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlayacak, Abdülhamid Han Gemisi bugün göreve başlıyor

Eskişehir ekonomi haberi | Mavi Vatandaki filonun "en güçlüsü" olan Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün Mersin'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Akdeniz'de ilk görevine başlayacak.

Mavi Vatandaki filonun "en güçlüsü" olan Abdülhamid Han sondaj gemisi bugün Mersin'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle Akdeniz'de ilk görevine başlayacak.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisindeki çalışmalar tamamlandı. 2,5 aydır Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinin bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarının bitmesiyle teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak bugün Akdeniz'de göreve başlayacak. Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han'ı bugün kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolcu edecek. Geminin bulunduğu alanda tüm hazırlıklar tamamlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelerek hem inceleme hem de bilgi almasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı gibi Akdeniz'de Türkiye'nin yetki alanı içerisinde arama çalışmalarına başlayacak.

Vatandaşlar gururla takip ediyor

Geminin uğurlanması için bölgeye gelen tatilcilerden Nihal Demirsoy, "Bugün Abdülhamid Han gemimiz ilk seferine çıkacak gururluyuz, mutluyuz" dedi.

Geminin uğurlanma töreni için gelenlerden Hamiyet Polat ise "Gemimiz gidiyor diye üzgünüz. Çünkü manzaramız gidiyor ama gururlu ve onurluyuz. Bugün Cumhurbaşkanımız gelecek, bilhassa onun için buradayız. Dünden karşılamak için geldik. Çok güzel, ne mutlu ki biz Türk'üz" diye konuştu.

238 metre uzunluğunda 12 bin 200 metre kareye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Dünyadaki 5 gemiden biri olan Abdülhamid Han'ın 62 bin groston ağırlığında bir gemi olduğu kaydedildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Abdülhamid Han Mersin Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title